Αποκαλύψεις σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του επόμενου κύκλου του Survivor έκανε ο Γιώργος Λιανός καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Fay's Time».

«Το Survivor από ό,τι ξέρω, προγραμματίζεται για αρχές της χρονιάς» είπε ο δημοφιλής παρουσιαστής.

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις Survivors βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και απόψε θα αναμετρηθούν στο Άλσος Γαλατσίου στις 21.00 σε ένα ξεχωριστό στίβο μάχης.

Ο Γιώργος Γκιουλέκας, η Κατερίνα Δαλάκα, ο Φάνης Μπολέτσης και ο Ντάνιελ Νούρκα είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά στο κοινό που θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά τους αγώνες του Άγιου Δομίνικου σε ελληνικό έδαφος.

Τα ζευγάρια που θα μονομαχήσουν θα αναδειχθούν μέσα από κλήρωση. Οι δύο νικητές από τα πρώτα ζευγάρια θα περάσουν κατευθείαν στο μεγάλο τελικό ενώ οι δύο ηττημένοι θα μονομαχήσουν μεταξύ τους για την πρόκριση.

Οι συγγενείς των φιναλίστ και οι παλιοί συμπαίκτες τους θα βρίσκονται εκεί για να τους στηρίξουν με την παρουσία τους.

Πηγή: skai.gr

