Μπορεί στη σειρά που πρωταγωνίστησαν να ήταν κατά κάποιον τρόπο «αντίπαλες» αφού διεκδικούσαν την καρδιά του ίδιου άντρα, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στην πραγματικότητα όμως η Στεφανία Γουλιώτη και η Κλέλια Ανδριολάτου «κούμπωσαν» και έγιναν φίλες.

Η δύο πρωταγωνίστριες έδεσαν σχεδόν από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους και έκαναν –και συνεχίζουν να κάνουν- στενή παρέα αφού βρήκαν η μία στο πρόσωπο της άλλης μια καλή φίλη.

Διαβάστε περισσότερα στο: womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.