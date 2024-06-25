Λογαριασμός
Η πρόταση της Γουλιώτη και της Ανδριολάτου που δεν άκουσε ο Παπακαλιάτης

Η πρόταση της Γουλιώτη και της Ανδριολάτου που δεν άκουσε ο Παπακαλιάτης

Μπορεί στη σειρά που πρωταγωνίστησαν να ήταν κατά κάποιον τρόπο «αντίπαλες» αφού διεκδικούσαν την καρδιά του ίδιου άντρα, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στην πραγματικότητα όμως η Στεφανία Γουλιώτη και η Κλέλια Ανδριολάτου «κούμπωσαν» και έγιναν φίλες.

Η δύο πρωταγωνίστριες έδεσαν σχεδόν από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους και έκαναν –και συνεχίζουν να κάνουν- στενή παρέα αφού βρήκαν η μία στο πρόσωπο της άλλης μια καλή φίλη.

