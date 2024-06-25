Έφτασε η στιγμή οι 4 Survivors να αποχαιρετήσουν την παραλία και να εστιάσουν πλέον στα ελληνικά δεδομένα του τελικού. Αφού έκαναν βόλτα στα λημέρια τους και θυμήθηκαν όμορφες στιγμές, έκαναν και μια τελευταία βουτιά στη θάλασσα.

Η αναπόληση ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη διάλυση της καλύβας και τους παίκτες να αποχωρούν μέσα σε βάρκα και να βλέπουν την παραλία που αφήνουν.

Πηγή: skai.gr

