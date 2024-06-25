SURVIVOR

Με τον Γιώργο Λιανό

Το μεγάλο έπαθλο του αυτοκινήτου κέρδισε εχθές ο Γιώργος Γκιουλέκας. Οι τέσσερις Survivors βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και απόψε θα αναμετρηθούν στο Άλσος Γαλατσίου σε ένα ξεχωριστό στίβο μάχης!

Ο Γιώργος Γκιουλέκας, η Κατερίνα Δαλάκα, ο Φάνης Μπολέτσης και ο Ντάνιελ Νούρκα είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά στο κοινό που θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά τους αγώνες του Άγιου Δομίνικου σε ελληνικό έδαφος!

Κατερίνα Δαλάκα

Τα ζευγάρια που θα μονομαχήσουν θα αναδειχθούν μέσα από κλήρωση. Οι δύο νικητές από τα πρώτα ζευγάρια θα περάσουν κατευθείαν στο μεγάλο τελικό ενώ οι δύο ηττημένοι θα μονομαχήσουν μεταξύ τους για την πρόκριση.

Φάνης Μπολέτσης

Το πάθος, η ένταση και η συγκίνηση δε θα λείψουν από τον ημιτελικό. Οι συγγενείς των φιναλίστ και οι παλιοί συμπαίκτες τους θα βρίσκονται εκεί για να τους στηρίξουν με την παρουσία τους.

Γιώργος Γκιουλέκας

Πώς θα λειτουργήσει η ενέργεια της εξέδρας στην επίδοσή τους; Ποιοι θα καταφέρουν να βρουν το στόχο και να φτάσουν στον αυριανό μεγάλο τελικό;

Ντάνιελ Νούρκα

Ο ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ LIVE ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ! Απόψε στις 21.00

Δείτε το trailer

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

