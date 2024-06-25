Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Ο ημιτελικός live στο Άλσος Γαλατσίου, απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Ο Γιώργος Γκιουλέκας, η Κατερίνα Δαλάκα, ο Φάνης Μπολέτσης και ο Ντάνιελ Νούρκα είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά στο κοινό

Γιώργος Γκιουλέκας survivor

SURVIVOR
Με τον Γιώργο Λιανό

Το μεγάλο έπαθλο του αυτοκινήτου κέρδισε εχθές ο Γιώργος Γκιουλέκας. Οι τέσσερις Survivors βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και απόψε θα αναμετρηθούν στο Άλσος Γαλατσίου σε ένα ξεχωριστό στίβο μάχης!

Ο Γιώργος Γκιουλέκας, η Κατερίνα Δαλάκα, ο Φάνης Μπολέτσης και ο Ντάνιελ Νούρκα είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά στο κοινό που θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά τους αγώνες του Άγιου Δομίνικου σε ελληνικό έδαφος!

δαλακα

Κατερίνα Δαλάκα

Τα ζευγάρια που θα μονομαχήσουν θα αναδειχθούν μέσα από κλήρωση. Οι δύο νικητές από τα πρώτα ζευγάρια θα περάσουν κατευθείαν στο μεγάλο τελικό ενώ οι δύο ηττημένοι θα μονομαχήσουν μεταξύ τους για την πρόκριση.

Φάνης Μπολέτσης

Φάνης Μπολέτσης

Το πάθος, η ένταση και η συγκίνηση δε θα λείψουν από τον ημιτελικό. Οι συγγενείς των φιναλίστ και οι παλιοί συμπαίκτες τους θα βρίσκονται εκεί για να τους στηρίξουν με την παρουσία τους.

Γιώργος Γκιουλέκας

Γιώργος Γκιουλέκας

Πώς θα λειτουργήσει η ενέργεια της εξέδρας στην επίδοσή τους; Ποιοι θα καταφέρουν να βρουν το στόχο και να φτάσουν στον αυριανό μεγάλο τελικό;

Ντάνιελ Νούρκα

Ντάνιελ Νούρκα

Ο ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ LIVE ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ! Απόψε στις 21.00

Δείτε το trailer

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor Survivor 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark