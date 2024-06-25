Τι κι αν δεν είναι πια παιδί, αλλά μαμά ενός παιδιού. Η Λάουρα Νάργες δεν αφήνει στην άκρη τα όνειρά της. Ένα από αυτά ήταν η αγάπη της για τον χορό.

Η ίδια έχει κάνει σύγχρονο και hip hop – θυμάστε την είχαμε πρωτογνωρίσει στο show «So you think you can dance»- αλλά δεν είχε κάνει ποτέ μπαλέτο και αυτό μπορεί να πει κανείς πως της έμεινε απωθημένο. Ποτέ δεν το ξέχασε και να που ήρθε η ώρα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

Γράφτηκε και μαθαίνει μπαλέτο και μάλιστα είχε πριν λίγες ημέρες και την πρώτη της παράσταση! Με απλά παπουτσάκια χορού ακόμα ως αρχάρια, αλλά έχει βάλει στόχο να ανέβει και στις πουέντ! Κι επειδή ξέρουμε το πείσμα της, είμαστε σίγουρες ότι θα τα καταφέρει.

«Θυμάστε όταν είχα μοιραστεί την σκέψη μου μαζί σας τον χειμώνα πως θέλω να ξεκινήσω μπαλέτο; Ε, ξεκίνησα Και σήμερα έχουμε την παράσταση της σχολής μας! Υπέροχη η ιδιοκτήτρια κυρία Ελπίδα, έμπνευση η δασκάλα μας κυρία Άντζελα, τρομερά ταλαντούχες οι συμμαθήτριες μου (οι μισές δυστυχώς δεν είναι στις φωτό)» έγραψε η ίδια με ολοφάνερο ενθουσιασμό και συνέχισε:

«Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις αυτό που αγαπάς, ισχύει!!! Ο χορός είναι μαγεία, τέχνη, έκφραση ψυχής, πόνος, πειθαρχία, και βλέπω πως δεν έπρεπε ποτέ να επιτρέψω να τον αφήσω. Μου είχε λείψει τόσο πολύ!!! Ελπίζω μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να καταφέρω να ανέβω στις pointe»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.