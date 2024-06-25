Παντού με τον 17 μηνών γιο της Πάρη ταξιδεύει η Ιωάννα Τούνη, είτε είναι μόνη, είτε είναι μαζί με τον σύντροφό της και μπαμπά του μικρού, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το ζευγάρι δεν αφήνει το αγοράκι του παρά μόνο σπάνια και αυτό στο στενό συγγενικό περιβάλλον και έτσι όπου κι αν χρειαστεί να ταξιδέψουν ο Πάρης είναι πάντα μαζί τους.

Έτσι και αυτό το Σαββατοκύριακο -διήμερο, όχι τριήμερο αφού ο Δημήτρης Αλεξάνδρου χθες βρισκόταν κανονικά στην εκπομπή «Οδός Ζαρίφη»- βρέθηκαν στη Σαντορίνη οικογενειακά με τον επιχειρηματία Ιωάννη Αγγελόπουλο τη σύζυγό του Στεφανία και τις δύο κόρες τους που ξετρελάθηκαν με τον πιτσιρικά και έπαιζαν όλη την ώρα μαζί του προς μεγάλη χαρά της μαμάς Ιωάννας που έτσι δεν χρειάστηκε να τρέχει ασταμάτητα πίσω από τον αεικίνητο μικρούλη.

