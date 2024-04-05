Survivor 2024: Ο James «δίνει» τον Φάνη: «Είπε για τον Χριστόφορο "Είναι 23 ετών και είναι μεταφορέας", γι' αυτό δεν τον υπερασπίστηκα»

Στα τελευταία επεισόδια ο Φάνης Μπολέτσης διανύει μια κακή για τα δικά του δεδομένα αγωνιστική περίοδο, και αυτό φαίνεται να τον έχει επηρεάσει σημαντικά και σε ότι αφορά τις σχέσεις του με συμπαίκτες και αντιπάλους. Ο James Καφετζής μαζί με τον Γιώργο Γκιουλέκα ανήκουν στην παρέα του παίκτη. Ωστόσο στο τελευταίο επεισόδιο ο James διαχώρισε τη θέση του από τον Φάνη, και μάλιστα προχώρησε σε μια βαριά αποκάλυψη για τον παίκτη, που τον οδήγησε στο να σταματήσει να τον υπερασπίζεται. «Είπε για τον Χριστόφορο "Είναι 23 ετών και είναι μεταφορέας", γι' αυτό δεν τον υπερασπίστηκα» ανέφερε, ενώ προσέθεσε πως και ο Γκιουλέκας «έχει ξενερώσει πάρα πολύ με τον Φάνη»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.