Survivor All Star: Διατηρεί την πρωτιά στην τηλεθέαση – Δείτε απόψε το «Best of Survivor All Star» και τους αγώνες που μας «έκοψαν» την ανάσα (trailer)

Απόψε στις 21:00, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστής στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού ήταν για ένα ακόμα βράδυ το Survivor All Star. Συγκεκριμένα χθες βράδυ (11/04) διατήρησε τη θέση του στην κορυφή με ποσοστό 21,3% στο γενικό σύνολο του κοινού και 18,8% στο δυναμικό κοινό. Απόψε θα παρακολουθήσουμε ένα επεισόδιο «Best of Survivor All Star».

Αγώνες, διεκδικήσεις που έγιναν με πάθος και τα πιο κρίσιμα flag races που έχουν γίνει φέτος στον Άγιο Δομίνικο.



Οι καλύτερες αγωνιστικές στιγμές των Survivors σε ένα special επεισόδιο. Οι αναμετρήσεις που ξεχώρισαν, ο δέκατος πόντος σε κάθε παρκούρ και οι σκληρές μονομαχίες των flag races.

SURVIVOR ALL STAR: δεν είναι παιχνίδι, είναι επιβίωση!

Κυριακή με Πέμπτη στις 21:00, στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Twitter: https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.