Καθοριστικότερος όλων των Τούρκων στον δεύτερο αγώνα ασυλίας ήταν ο Ατακάν. Για τον λόγο αυτό οι Μπλε, αφού εξασφάλισαν ότι διαλέγουν πρώτοι, χωρίς να αφήσουν τίποτα στην τύχη, τον διάλεξαν από την πρώτη κιόλας επιλογή.

Το αντίπαλο δεός, ο Ογκεντάι, πήγε στην Κόκκινη ομάδα. Ωστόσο δεν μπόρεσε να είναι τόσο αποδοτικός.

Η Κατερίνα Δαλάκα επέλεξε παρά την αντίθεση του γιατρού να αγωνιστεί. Δυστυχώς όμως για την ίδια και την ομάδα της δεν μπόρεσε να συνεισφέρει σε κανένα σημείο του αγώνα.

Ο Ατακάν ήταν εξαιρετικός τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στον πάγκο, και η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την διαμόφωση του τελικού αποτελέσματος. Ένας μόνο πόντος ξέφυγε από το τσεπάκι του...

Το τελικό 12-7 διαμόρφωσε ο Φάνης, νικώντας τον Χριστόφορο.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο Γιώργος Γκιουλέκας σχολίασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο την απόδοση της ομάδας του.

Οι 3 εναπομείναντες Κόκκινοι κλήθηκαν να υποδείξουν ακόμη έναν υποψήφιο μετά τον Χριστόφορο Ταξίδη. Δαλάκα και Γκιουλέκας δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να αλληλοψηφιστούν. Η ψήφος του Χριστόφορου στον Γκιουλέκα ήταν εκείνη που έκρινε τον νέο μονομάχο.



