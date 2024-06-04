Ο πετυχημένος τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες τις εμφανίσεις του στην Αμερική – μαζί του και η Ζόζεφιν- όπου και θα παραμείνει αρκετό διάστημα.

Και τι καλύτερο από το να συνδυάσει τη δουλειά με τη διασκέδαση πόσο μάλλον όταν αυτή περιλαμβάνει τις δύο τεράστιες αδυναμίες της ζωής του, τη γυναίκα του Υβόννη Μπόσνιακ και την κόρη τους Ελένη.

Πηγή: Instagram

Ο Αντώνης στην κυριολεξία λιώνει για το κοριτσάκι του και απολαμβάνει κάθε λεπτό που περνάει μαζί της. Έτσι όταν κανονίστηκε η περιοδεία αυτή, που ουσιαστικά γίνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισε πάντα σε συνεννόηση με την Υβόννη να ταξιδέψουν μαζί του στην Αμερική μαζεύοντας εμπειρίες και έχοντας χρόνο ανάμεσα στις εμφανίσεις του για αναψυχή.

Η Ελένη πλέον είναι στην ιδανική ηλικία για να απολαμβάνει με τους γονείς της τα ταξίδια τους και να θυμάται ότι ζουν μαζί, χωρίς το άγχος των απουσιών αφού ακόμα είναι 9 χρονών και πηγαίνει δημοτικό. Όταν φτάσει στο γυμνάσιο δε θα μπορεί με την ίδια ευκολία να απουσιάσει πολλές μέρες.

Πηγή: Instagram

Και ήδη η μαμά Υβόννη, από τους πρώτους κιόλας σταθμούς, τη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη, μας έδειξε στο Instagram της τους χώρους τέχνης που επισκέφθηκαν, την υπέροχη θέα που απόλαυσαν αλλά και τις βόλτες τους πιασμένοι χέρι χέρι στην 5η Λεωφόρο. Και έπεται και συνέχεια.



Πηγή: Instagram

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.