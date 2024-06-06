Οι Κόκκινοι έφτασαν ένα βήμα από την απόλυτη καταστροφή. Πριν τον τέταρτο αγώνα ασυλίας ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο και οι τρεις Κόκκινοι παίκτες να είναι όλοι μονομάχοι. Η ομάδα έπρεπε να κάνει ένα μικρό θαύμα και να κερδίσει προκειμένου να μην είναι υποψήφια η τραυματισμένη Κατερίνα Δαλάκα.

Λίγο πριν τον αγώνα, όταν οι Κόκκινοι έπρεπε να διαλέξουν τους Τούρκους συμπαίκτες τους, αγνόησαν τραυματισμούς και αρρώστιες, και στράφηκαν στους ίδιους παίκτες με τους οποίους κάνουν παρέα όλο αυτό το διάστημα.

Η επιλογή αυτή ευνόησε την ομάδα. Όλοι οι παίκτες είχαν στο μυαλό τους την Κατερίνα Δαλάκα και το πονεμένο της χέρι μέχρι το τέλος.

Ένταση επικράτησε στους πάγκους μετά την αναμέτρηση του Γκιουλέκα με τον Μπατουχάν. Ο παίκτης των Κόκκινων έπαιξε ρίχνοντας με δύο δισκάκια στον τελικό στόχο. Αυτό εξόργισε τον Φάνη που του είπε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται.

Ο αγώνας κύλησε ομαλά και η Κόκκινη ομάδα έφτασε στην πολυπόθητη νίκη και την ασυλία για την Κατερίνα Δαλάκα. Η παίκτρια δήλωσε συγκινημένη από την προσπάθεια Τούρκων και Ελλήνων συμπαικτών.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε οι Μπλε έπρεπε να ψηφίσουν ανάμεσα σε Φάνη, Ντάνιελ και Σταμάτη. Ο παίκτης που τελικά ψηφίστηκε ήταν ο Σταμάτης.

Πηγή: skai.gr

