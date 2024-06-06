My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Nικήτρια η Νικολίνα- Το task της επόμενης ημέρας

Το τελευταίο Gala πριν από την εβδομάδα του τελικού για το My Style Rocks ήταν γεμάτο από ιστορίες μόδας και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Έβελυν Καζαντζόγλου μοιράστηκαν τις γνώσεις τους ενώ ο Λάκης Γαβαλάς μοιράστηκε αναμνήσεις και μικρές ιστορίες από την καθημερινότητα μεγάλων δημιουργών της Μόδας με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Νικολίνα ενώ η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε τις δύο μεγάλες εκπλήξεις του Gala.

Η πρώτη ήταν πως δεν θα υπήρχε αποχώρηση και πως και οι επτά διαγωνιζόμενες προκρίνονται στην εβδομάδα του τελικού. Η δεύτερη ανακοίνωση είχε να κάνει με τo αυριανό task. Οι διαγωνιζόμενες χωρίστηκαν σε ζευγάρια.

Η κάθε fashionista έπρεπε να αναθέσει την δοκιμασία της επόμενης μέρας στο ζευγάρι της. Η Νικολίνα ως νικήτρια του Gala έθεσε μόνη της το δικό της task.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν και οι αναθέσεις έχουν ως εξής:

Ζέτα (safari) – Δήμητρα (floral)

Μπι (animal Print) – Νατασα (mixed prints)

Σιμόν (ρίγες) – Casablanca (πουά)

Νικολίνα (street style)

Η διαγωνιστική εβδομάδα του τελικού ξεκινάει αύριο. Μία εβδομάδα γεμάτη συγκίνηση, πολλές εκπλήξεις και μία μεγάλη νικήτρια!

MY STYLΕ ROCKS καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Η Νικολίνα είναι η νικήτρια της εβδομάδας:

Η μέρα δεν έχει αποχώρηση:

Το task της επόμενης μέρας:

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.