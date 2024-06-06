My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Nικήτρια η Νικολίνα- Το task της επόμενης ημέρας

Το τελευταίο Gala πριν από την εβδομάδα του τελικού για το My Style Rocks ήταν γεμάτο από ιστορίες μόδας και εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Έβελυν Καζαντζόγλου μοιράστηκαν τις γνώσεις τους ενώ ο Λάκης Γαβαλάς μοιράστηκε αναμνήσεις και μικρές ιστορίες από την καθημερινότητα μεγάλων δημιουργών της Μόδας με τους οποίους έχει συνεργαστεί.
Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Νικολίνα ενώ η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε τις δύο μεγάλες εκπλήξεις του Gala.
Η πρώτη ήταν πως δεν θα υπήρχε αποχώρηση και πως και οι επτά διαγωνιζόμενες προκρίνονται στην εβδομάδα του τελικού. Η δεύτερη ανακοίνωση είχε να κάνει με τo αυριανό task. Οι διαγωνιζόμενες χωρίστηκαν σε ζευγάρια.
Η κάθε fashionista έπρεπε να αναθέσει την δοκιμασία της επόμενης μέρας στο ζευγάρι της. Η Νικολίνα ως νικήτρια του Gala έθεσε μόνη της το δικό της task.
Τα ζευγάρια που προέκυψαν και οι αναθέσεις έχουν ως εξής:
Ζέτα (safari) – Δήμητρα (floral)
Μπι (animal Print) – Νατασα (mixed prints)
Σιμόν (ρίγες) – Casablanca (πουά)
Νικολίνα (street style)
Η διαγωνιστική εβδομάδα του τελικού ξεκινάει αύριο. Μία εβδομάδα γεμάτη συγκίνηση, πολλές εκπλήξεις και μία μεγάλη νικήτρια!
