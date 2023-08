«Strange Way of Life»: Πρεμιέρα τον Οκτώβριο κάνει η ταινία μικρού μήκους του Pedro Almodovar

Η ταινία μικρού μήκους «Strange Way of Life» του διάσημου Ισπανού σκηνοθέτη, Πέδρο Αλμοδόβαρ, με τους Ήθαν Χοκ και Πέντρο Πασκάλ θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικάνικες αίθουσες τον Οκτώβριο από τη Sony Pictures Classics.

Pedro Almodóvar’s short film, 'Strange Way of Life,' starring Ethan Hawke and Pedro Pascal, which had its world premiere at Cannes, is hitting theaters in NYC and LA on Oct. 4. There will be an expansion nationwide on Oct. 6 https://t.co/sGN84FEoO0