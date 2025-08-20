Η Βιέννη αναμένεται να φιλοξενήσει τον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2026, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη, η EBU και ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο. Η ανακοίνωση έγινε με βίντεο που αναρτήθηκε στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Eurovision.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας.

Η επιστροφή της Eurovision στην Αυστρία γίνεται έπειτα από τη νίκη του JJ το 2025 με το τραγούδι «Wasted Love». Πρόκειται για την τρίτη φορά που η χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση.

Η Βιέννη καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, μαζί με την Κοπεγχάγη, το Μάλμε και τη Στοκχόλμη, στον πίνακα των πόλεων που έχουν φιλοξενήσει τη Eurovision περισσότερες φορές. Περισσότερες διοργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μόνο στο Δουβλίνο, το Λονδίνο και την πόλη του Λουξεμβούργου.

Η Βιέννη υπήρξε η πρώτη αυστριακή πόλη που φιλοξένησε τη Eurovision το 1967, έπειτα από τη νίκη του Ούντο Γιούργκενς με το Merci Chérie το 1966. Ακολούθησε η ανάληψη της διοργάνωσης το 2015, στον 60ό Διαγωνισμό, μετά τον θρίαμβο της Κοντσίτα Βουρστ το 2014 με το Rise Like A Phoenix. Το 2026, η αυστριακή πρωτεύουσα θα υποδεχθεί για τρίτη φορά τον θεσμό.



