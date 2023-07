Steven Spielberg: Είχε προβλέψει αποτυχία των υπερπαραγωγών με υπερήρωες

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ προέβλεψε «κατάρρευση» της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Χόλιγουντ πριν από 10 χρόνια και προειδοποίησε για διακυμάνσεις στην τιμή των εισιτηρίων στους κινηματογράφους ως αποτέλεσμα της αποτυχίας ταινιών-υπερπαραγωγή.

Μιλώντας στα εγκαίνια Κέντρου Μέσων στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας μαζί με τον Τζορτζ Λούκας τον Ιούνιο του 2013, ο σκηνοθέτης προέβλεψε έναν κόσμο, στον οποίο η αποτυχία έξι ταινιών προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε δραματικές αποκλίσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

A decade ago, Steven Spielberg predicted that an “implosion” in the film industry would happen where a half dozen movies with high $250M budgets would flop at the box office and alter the industry forever.



