Αυτά είναι τα τραγούδια του καλοκαιριού – Είναι σίγουρο ότι θα σας ξεσηκώσουν

Από την Kylie Minogue μέχρι την Jorja Smith, οι συντάκτες της εφημερίδας «Guardian» επέλεξαν το τραγούδι του καλοκαιριού

Από την Kylie Minogue μέχρι την Jorja Smith, οι συντάκτες της εφημερίδας «Guardian» επέλεξαν το τραγούδι του καλοκαιριού. Καλή ακρόαση...

Charli XCX – Speed Drive

Η φετινή καλοκαιρινή καμπάνια προώθησης της ταινίας «Barbie» ήταν διασκεδαστική. Το Speed Drive, η συμβολή του ποπ χαμαιλέοντα Charli XCX στο soundtrack, ακολουθεί το παράδειγμα. Μοιάζει δυνητικά σχεδιασμένο για virality στο TikTok, σύντομο, ατελείωτα loopable, το soundtrack για ένα καυτό γυναικείο καλοκαίρι.

Kylie Minogue – Padam Padam

Οποιοσδήποτε καλλιτέχνης θα μπορούσε να κάνει το Padam Padam, αλλά μόνο η Kylie Minogue θα μπορούσε να πετύχει το χιούμορ και τη σεξουαλικότητά του και να πουλήσει τον παραλογισμό του σαν να είναι το μυστικό της ζωής.

The Dare – Sex

Μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του καλοκαιριού αποπνέουν σεξ. Αυτό το ξεκαρδιστικό τραγουδάκι από τους The Dare έχει θεωρηθεί από πολλούς ως μια αναδρομή στην indie sleaze σκηνή. Μοιάζει περισσότερο με μια τρελή αναπαράστασή της.

Jorja Smith – Little Things

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Jorja Smith προκάλεσε μια μικρή αναταραχή το περασμένο καλοκαίρι με το κομμάτι της All of This, όταν διατυπώθηκαν κατηγορίες για οικειοποίηση του στυλ της house μουσικής που προέρχεται από τη Νότια Αφρική και ονομάζεται amapiano. Αλλά το τελευταίο της single, Little Things, είναι αρκετά καλό.

Olivia Rodrigo – Vampire

Το Driver's License της Olivia Rodrigo μπήκε στο μυαλό και την καρδιά μας το 2021. Με το Vampire, αυτή η θλίψη έχει απορροφηθεί και το τραγούδι βοηθά να εξορκίσουμε τους δικούς μας δαίμονες, όποιοι και αν είναι αυτοί…

Jessie Ware – That! Feels Good!

«Just remember, pleasure is a right», τραγουδά η Ware. Η ποπ μουσική εμπορεύεται φαντασιώσεις και αυτές τις μέρες μπορεί να αισθάνεστε ότι η απόλυτη φαντασίωση είναι απλά να τα καταφέρετε μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Amaarae – Counterfeit

Τα πάντα στο πρόσφατο δεύτερο άλμπουμ της Αμερικανίδας Amaarae από τη Γκάνα, Fountain Baby, φωνάζουν καλοκαιρινό ειδύλλιο.

Róisín Murphy – CooCool

Το CooCool είναι τόσο απαλό όσο το τελευταίο άλμπουμ της Róisín Murphy. Είναι ο ήχος του δέρματος που υποχωρεί στη ζεστασιά του καλοκαιριού, η πρώτη γουλιά από το κοκτέιλ που πίνουμε, η «ανόητη εποχή», όπως λέει η ίδια. Φτιαγμένο σε συνεργασία με τον ατίθασο Γερμανό παραγωγό, DJ Koze.

Dua Lipa – Dance the Night

Δεδομένου ότι προέρχεται από την πιο πολυσυζητημένη ταινία του καλοκαιριού (τη Barbie, φυσικά), είναι, σίγουρα, ένα από τα επικρατέστερα για να κερδίσουν ως τραγούδι του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει λόγος να αντισταθείτε: φορέστε τα καλύτερα ροζ σας ρούχα και αφήστε τη χαρά του κομματιού να σας κατακλύσει, καθώς ακολουθείτε υπάκουα αυτό που υποδηλώνει ο τίτλος του…

Pangaea – Installation

Μέσα σε 16 χρόνια, η Hessle Audio έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες χορευτικής μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συγκεκριμένο κομμάτι θα σας ξεσηκώσει…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.