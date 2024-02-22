«Ο Μονομάχος»: Ο Κωνσταντίνος Σπυρίδης έκανε ένα μοναδικό παιχνίδι και κέρδισε περισσότερα από 22.000 ευρώ

Ένα επεισόδιο γεμάτο ανάμεικτα συναισθήματα παρακολουθήσαμε σήμερα στον «Μονομάχο» με τον Χρήστο Φερεντίνο, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Σπυρίδη. Έχοντας κερδίσει τον... προκάτοχό του και τα 11.339 ευρώ που είχε συγκεντρώσει, μπήκε στην αρένα του Μονομάχου για να αντιμετωπίσει τους 100 αντιπάλους του και να προστεθεί στη λίστα των μεγάλων νικητών!

Δείτε το απόσπασμα με την κρίσιμη ερώτηση – απάντηση που οδήγησε τον Μονομάχο στη μεγάλη νίκη:

Ο Κωνσταντίνος στις πρώτες πέντε ερωτήσεις απάντησε σωστά και χωρίς να ζητήσει καμία βοήθεια. Στη συνέχεια όμως, ο βαθμός δυσκολίας ανέβηκε και εκείνος αναθεώρησε τη στρατηγική του για να πετύχει τον στόχο του: να ξεπεράσει σε κέρδη τη σύντροφο του, Ιωάννα Παρούση. Σύντομα, ο αστυνομικός καταφέρνει να εξοντώσει και τους 100 αντιπάλους του και να συγκεντρώσει 10.670 ευρώ, με τα συνολικά του κέρδη να ξεπερνούν τα 22.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιωάννα Παρούση είχε κερδίσει πρόσφατα περίπου 26.000 ευρώ! Επομένως, το ζευγάρι έφυγε από τον «Μονομάχο» με συνολικά κέρδη πάνω από 48.000 ευρώ και προγραμματίζει να ταξιδέψει στην Κίνα, ένα ταξίδι που ήταν όνειρο ζωής για πολλά χρόνια!

Πηγή: skai.gr

