Το Spotify έδωσε και φέτος στη δημοσιότητα τη λίστα με τους καλλιτέχνες που ακούστηκαν περισσότερο το 2024, με πρώτη και καλύτερη (ξανά) στην κορυφή την Τέιλορ Σουίφτ.

Στο Spotify Wrapped 2024, σε επίπεδο καλλιτεχνών, η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) είναι η κορυφαία καλλιτέχνιδα και της φετινής χρονιάς, με περισσότερες από 26,6 δισεκατομμύρια ακροάσεις παγκοσμίως από την 1η Ιανουαρίου (πέρσι ήταν ξανά πρώτη με 26,1 δισεκατομμύρια ακροάσεις παγκοσμίως).

Ακολουθούν στην πρώτη τριάδα ο The Weeknd και ο Bad Bunny - ανταλλάσοοντας απλώς θέσεις σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Most-Streamed Artists Globally in 2024

Το top 10 των τραγουδιών του Spotify

Κορυφαίο τραγούδι της χρονιάς αναδείχθηκε από την πλατφόρμα το "Espresso" της Sabrina Carpenter, που έσπασε ρεκόρ με πάνω 1.656 δις. ακροάσεις.

Αναλυτικά η δεκάδα

“Espresso” by Sabrina Carpenter “Beautiful Things” by Benson Boone “BIRDS OF A FEATHER” by Billie Eilish “Gata Only” by FloyyMenor, Cris Mj “Lose Control” by Teddy Swims “End of Beginning” by Djo “Too Sweet” by Hozier “One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)” by The Weeknd “Cruel Summer” by Taylor Swift “Die With A Smile” by Bruno Mars, Lady Gaga

Δειτέ ΕΔΩ αναλυτικά όλη την λίστα του Spotify για το 2024

