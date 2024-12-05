Survivor - Μεγάλος καυγάς Βίκυς - Νίνο: «Δεν θα μου ξανακάνεις σουτ!»

Σοβαρή ένταση παρατηρήθηκε ανάμεσα σε Νίνο και Βίκυ στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor. Οι δύο παίκτες που τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει πολύ κοντά, λογομάχησαν έντονα στη διάρκεια του αγωνίσματος.

Αρχικά ο Νίνο κέρδισε την πρώτη ατομική ασυλία της εβδομάδας, και χωρίς να εκπλήξει κανέναν διάλεξε τη Βίκυ να τον συνοδεύσει στο έπαθλο - φαγητό που πήγαινε πακέτο με την ασυλία.

Δυστυχώς όμως για τους Κίτρινους και ιδιώς για το ζευγάρι, η μέρα δεν κύλησε το ίδιο ευχάριστα. Στο αγώνισμα για ομαδικό έπαθλο φαγητού που ακολούθησε, η Βίκυ δεν τα πήγε καλά σε κανένα σημείο, γεγονός που οδήγησε την ομάδα τελικά στην ήττα. Σε έναν από τους πόντους όπου έπρεπε να συνεργαστεί με τον Νίνο, τα "αίματα άναψαν", με τον αθλητή να απευθύνεται στη συμπαίκτριά του σε έντονο ύφος επειδή του είπε «σουτ». «Δεν θα μου ξανακάνεις σουτ την ώρα που παίζουμε» είπε συγκεκριμένα.

Λίγο αργότερα οι δυο τους είχαν ακόμα ένα έντονο τετ α τετ. Ο Νίνο προσπαθούσε να ηρεμήσει τη Βίκυ για την κακή αγωνιστική της εμφάνιση. Εκείνη του απάντησε απότομα και η κατάσταση οξύνθηκε για ακόμα μια φορά.

Πηγή: skai.gr

