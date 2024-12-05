Το βιβλίο «Eras Tour» της Taylor Swift, που διατίθεται αποκλειστικά μέσω της αλυσίδας «Target», σημειώνει εμπορική επιτυχία μόλις λίγες ημέρες από την κυκλοφορία του, καταγράφοντας παράλληλα εντυπωσιακές πωλήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του Circana BookScan, του κορυφαίου αμερικανικού φορέα που καταγράφει τις εβδομαδιαίες πωλήσεις βιβλίων από το 2001, το «Taylor Swift|The Eras Tour Book» πούλησε 814.000 αντίτυπα μόνο τις δύο πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του.

Με αυτή τη θεαματική πώληση, το βιβλίο κατέκτησε τη δεύτερη θέση ακολουθώντας το «A Promised Land» του Μπαράκ Ομπάμα. Σύμφωνα με το Associated Press, το βιβλίο του Ομπάμα είχε πουλήσει 816.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, διατηρώντας μία μικρή υπεροχή μόλις 2.000 περισσότερων βιβλίων από το «Eras Tour».

Ωστόσο το «A Promised Land», κυκλοφόρησε στις 17 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και μετρήθηκαν πωλήσεις για περισσότερες ημέρες της εβδομάδας ενώ ήταν διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Αντίθετα, το βιβλίο της τραγουδίστριας κυκλοφόρησε τη «Black Friday», στις 29 Νοεμβρίου 2024, και σημείωσε αυτά τα εξαιρετικά νούμερα μέσα σε μόλις δύο ημέρες πριν τη λήξη της εβδομάδας.

Η Wall Street Journal ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η αλυσίδα «Target» είχε παραγγείλει 2 εκατομμύρια αντίτυπα του βιβλίου, το οποίο αποτελείται από 256 σελίδες και περιλαμβάνει πάνω από 500 φωτογραφίες. Το βιβλίο είναι προϊόν των εκδόσεων Taylor Swift Publications.

Επιπλέον, η σταρ σημειώνει εξαιρετικές πωλήσεις και στις εκδόσεις βινυλίου και CD του 11ου στούντιο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department»: The Anthology».Τα σετ τεσσάρων LP και δύο CD που κυκλοφόρησαν παράλληλα με το βιβλίο διατίθενται μόνο μέσω της αλυσίδας «Target», σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

