Το σοκαριστικό πέσιμο της Laura Pausini από τα σκαλιά της σκηνής σε συναυλία της στο Μιλάνο

Κάτι ο ανάδρομος, που έχει χτυπήσει τελικά πολύ κόσμο, κάτι το μακρύ αέρινο φόρεμα και οι ψηλές μπότες, δεν ήθελε και πολύ για να γίνει το κακό.

Η Laura Pausini, μία από τις πιο δημοφιλείς Ιταλίδες τραγουδίστριες, τη γλίτωσε πολύ φτηνά στη συναυλία της στο Μιλάνο πριν από λίγες μέρες, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του τραγουδιού Zero.

Την ώρα που κατέβαινε τα σκαλιά της σκηνής για να πάει προς το κοινό παραπάτησε και κατρακύλησε στριφογυρίζοντας τα σκαλιά μέχρι κάτω.

Tremenda caída de Laura Pausini durante su concierto en Milán. pic.twitter.com/XXWYZdroY4 — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) November 30, 2024

Το σοκαριστικό ατύχημα προκλήθηκε πιθανότατα από το μακρύ φόρεμα και τα ψηλοτάκουνα που φορούσε. Παρά την πολύ άσχημη πτώση, η καλλιτέχνιδα εντυπωσίασε το κοινό με την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της, καθώς συνέχισε να τραγουδά ακόμη και ενώ βρισκόταν στο έδαφος. Ενώ τα αντανακλαστικά της αν κρίνουμε από τον τρόπο που έβαλε τα χέρια της να προτατέψει το πρόσωπό της και να ανακόψει την πτώση της είναι άριστα.



Οι χορευτές της, που ήταν μέρος της χορογραφίας, τη βοήθησαν άμεσα να σηκωθεί, ενώ η ίδια δεν διέκοψε τη συναυλία, ολοκληρώνοντας την παράσταση με επιτυχία. Το βίντεο του περιστατικού έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα, με τους θαυμαστές να εκφράζουν τη στήριξη και τον θαυμασμό τους για την αφοσίωσή της.

