I'm a Celebrity: Συγκίνηση με την αποχώρηση Βαμβακούλα - Ανακουφισμένος ο Ογκουνσότο

Άλλο ένα "βασανιστικό" επεισόδιο για τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Ο πρώην ποδοσφαιριτής είχε την τιμητική του για ακόμα μια φορά, και αγωνίστηκε σε 2 δοκιμασίες.

Στην πρώτη χρειάστηκε να συνεργαστεί με τον, όχι και τόσο συνεργάσιμο, Νίκο Βαμβακούλα.

Η σύμπραξη αυτή για ακόμα μια φορά απέτυχε παταγωδώς.



Μετά τον αγώνα τουλάχιστον φάνηκε να τα έχουν καλά και να προσπαθούν να καταλάβουν τι πήγε λάθος.



Σειρά είχε ο Charity Game. Ο Πατρικ βγήκε από τα δωμάτια της δοκιμασίας μπλε, και με μεγάλη αδυναμία στην όραση. Παρόλα αυτά, κατάφερε να φέρει σε πέρας την αποστολή και να συγκεντρώσει τα χρήματα για το Όλοι μαζί Μπορούμε.



Ο πρώην ποδοσφαιριστής θα αγωνιζόταν και τρίτη φορά στο αγώνισμα αποχώρησης αν δεν τον έσωζε ο Νίκος Αναδιώτης, ο οποίος ένιωσε την ανάγκη να πει και μερικά καλά λόγια για τον συμπαίκτη του.



Στην δύκολη θέση του αγώνα αποχώρησης, βρέθηκαν Βαμβακούλας, Ηλιάδη και Χειμωνέτος. Ο ποδηλάτης ήταν εκείνος που τα πήγε καλύτερα από τους υπολοίπους στη δοκιμασία και ανδείχθηκε αρχηγός, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής ήταν εκείνος που αποχώρησε.



Ο Νίκος Βαμβακούλας ήταν από την αρχή του παιχνίδιού και το σίγουρο είναι ότι θα λείψει σε όλους με κάποιο τρόπο. Αυτό δεν ισχύει βέβαια για τον Πάτρικ Ογκουνσότο, που όπως είπε: «Γύρισε ο τροχός».



Πηγή: skai.gr

