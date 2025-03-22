Σόφη Πασχάλη- Νίκος Πάττας: Ενάμιση χρόνο φουλ ερωτευμένοι

Ούτε που μπορούσε να φανταστεί η Σόφη Πασχάλη πηγαίνοντας για μπάνιο στη φημισμένη παραλία Κολώνα στην Κύθνο πως εκεί θα γνώρισε τον έρωτα της ζωής της.

Κι όμως αυτό ακριβώς έγινε. Ο 13 χρόνια μικρότερός της Νίκος Πάττας την είδε από μακριά και όπως ο ίδιος έχει πει στην κοινή τους συνέντευξη και φωτογράφηση στο περιοδικό ΟΚ! τον τράβηξε η ενέργειά της. Η μοίρα θέλησε να συναντηθούν ξανά στο νησί και κάπως έτσι ξεκίνησε η γνωριμία τους.

Στη συνέχεια χάθηκαν για λίγο καθώς ήταν αρχές Αυγούστου και ήδη είχαν κανονίσει τις διακοπές τους με τις παρέες τους και ξαναβρέθηκαν με την επιστροφή τους στην Αθήνα με τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τους.

«Προστάτευα τον εαυτό μου στο να μην εμφανίσω την ευτυχία μου γιατί πίστευα παλαιότερα ότι υπάρχει το “μάτι”. Για να μπορέσω να φέρω ένα θετικό αποτέλεσμα στη ζωή μου, χρειάστηκε να περάσω απέναντι από τον όποιο φόβο είχα.

Την περίοδο που γνώρισα τον σύντροφό μου τον Νίκο είχα γράψει σε ένα χαρτί πως θέλω τον ιδανικό σύντροφο. Σε 3 ημέρες εμφανίστηκε μπροστά μου. Στην Κύθνο συναντηθήκαμε τυχαία. Όταν είναι κάτι να συμβεί οι ενέργειες έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Ήρθε να μου μιλήσει και ένιωσα μια καθαρή ενέργεια. Μου έλεγε πράγματα που είχα γράψει. Συγκατοικήσαμε σχεδόν αμέσως».

«Η διαφορά ηλικίας είναι μια εσφαλμένη πεποίθηση. Έχει να κάνει με το πόσο ώριμη ψυχή είναι ο άλλος άνθρωπος. Ο Νίκος μου προσφέρει μια ασφάλεια ύπαρξης. Δεν είχα ηλικία, έχω μπροστά μου έναν άνδρα. Για να βρεις αυτό που ζητάει η ψυχή σου, θα χρειαστεί πρώτα να γίνεις αυτό για να το τραβήξεις» έχει πει η Σόφη Πασχάλη για τη γνωριμία και τη σχέση τους.

Οι δυο τους συζούν σχεδόν από τους πρώτους μήνες της σχέσης και φτάνοντας πια τον ενάμιση χρόνο μαζί είναι αχώριστοι. Ο φωτογραφικός φακός τους πέτυχε μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας, αυτές τις μέρες που το κρύο επέστρεψε να κάνουν τα ψώνια τους και να απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Πάντα έτσι.

Πηγή: WomenOnly

