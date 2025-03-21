Kάθε μέρα Cinema: Behind the scenes στις ταινίες του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ επιλέγει και παρουσιάζει, στο καθημερινό πρόγραμμά του, συναρπαστικές κινηματογραφικές παραγωγές αλλά και μία ταινία πρώτης τηλεοπτικής προβολής για την εβδομάδα 24-30 Μαρτίου.

Οι απίθανες ιστορίες που μας έρχονται από τα backstage των συγκεκριμένων ταινιών:

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.03 (22:15), « GLASS »: Γυρίστηκε μέσα σε 39 ημέρες και το νοσοκομείο που βλέπουμε ως τοποθεσία είναι μία πρώην ψυχιατρική κλινική στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

ΤΡΙΤΗ 25.03 (23:00), « I love Karditsa »: Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στο χωριό Καλλίθηρο (πρώην Σέκλιζα) της Καρδίτσας ενώ αρκετοί χαρακτήρες έχουν βασιστεί σε υπαρκτά πρόσωπα!

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.03 (21:00), « The wilde wedding »: Η πλειοψηφία των τραγουδιών που ακούγονται στην ταινία είναι ερμηνευμένα από τους ίδιους τους ηθοποιούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.03 (23.00), «Η κορυφή του Δάντη»: Η ιστορία της Ρουθ που αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Χάρι Ρ. Τρούμαν, ο οποίος το 1980 αντίστοιχα είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει την περιοχή που διέμενε, όταν το ηφαίστειο στο όρος της Αγίας Ελένης στην Ουάσιγκτον επρόκειτο να κάνει έκρηξη.

ΠΕΜΠΤΗ 27.03 (21.00), «Το αβάσταχτο βάρος ενός τεράστιου ταλέντου» (Πρώτη Τηλεοπτική Μετάδοση): Για τις ανάγκες των γυρισμάτων τα τατουάζ στο σώμα του Νίκολας Κέιτζ καλύφθηκαν με μακιγιάζ. Στην ταινία ακούγεται και το αληθινό όνομά του, Νίκολας Κιμ Κόππολα! Ο ίδιος άλλαξε το όνομά του στην αρχή της καριέρας του ώστε να τα καταφέρει μόνος του και όχι λόγω του ονόματός του. Στο τέλος των γυρισμάτων ο πρωταγωνιστής χάρισε σε όλους τους συμμετέχοντας από ένα μαξιλάρι με τη φωτογραφία του και το αυτόγραφό του.

ΠΕΜΠΤΗ 27.03 (23.00), «Μη μου χαλάς τη μέρα»: Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο καιρός άλλαξε αρκετά και η θερμοκρασία έπεσε πολύ. Ο Άρνολντ Σουορτσενέγκερ σε ένα διάλειμμα πήγε μόνος του σε κοντινό πολυκατάστημα και ψώνισε ισοθερμικά και χοντρά ρούχα για να ζεσταθεί όλη η ομάδα παραγωγής!

