Kάθε μέρα Cinema: Behind the scenes στις ταινίες του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ επιλέγει και παρουσιάζει, στο καθημερινό πρόγραμμά του, συναρπαστικές κινηματογραφικές παραγωγές αλλά και μία ταινία πρώτης τηλεοπτικής προβολής για την εβδομάδα 24-30 Μαρτίου.
Οι απίθανες ιστορίες που μας έρχονται από τα backstage των συγκεκριμένων ταινιών:
- ΔΕΥΤΕΡΑ 24.03 (22:15), «GLASS»: Γυρίστηκε μέσα σε 39 ημέρες και το νοσοκομείο που βλέπουμε ως τοποθεσία είναι μία πρώην ψυχιατρική κλινική στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.
- ΤΡΙΤΗ 25.03 (23:00), «I love Karditsa»: Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στο χωριό Καλλίθηρο (πρώην Σέκλιζα) της Καρδίτσας ενώ αρκετοί χαρακτήρες έχουν βασιστεί σε υπαρκτά πρόσωπα!
- ΤΕΤΑΡΤΗ 26.03 (21:00), «The wilde wedding»: Η πλειοψηφία των τραγουδιών που ακούγονται στην ταινία είναι ερμηνευμένα από τους ίδιους τους ηθοποιούς.
- ΤΕΤΑΡΤΗ 26.03 (23.00), «Η κορυφή του Δάντη»: Η ιστορία της Ρουθ που αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Χάρι Ρ. Τρούμαν, ο οποίος το 1980 αντίστοιχα είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει την περιοχή που διέμενε, όταν το ηφαίστειο στο όρος της Αγίας Ελένης στην Ουάσιγκτον επρόκειτο να κάνει έκρηξη.
- ΠΕΜΠΤΗ 27.03 (21.00), «Το αβάσταχτο βάρος ενός τεράστιου ταλέντου» (Πρώτη Τηλεοπτική Μετάδοση): Για τις ανάγκες των γυρισμάτων τα τατουάζ στο σώμα του Νίκολας Κέιτζ καλύφθηκαν με μακιγιάζ. Στην ταινία ακούγεται και το αληθινό όνομά του, Νίκολας Κιμ Κόππολα! Ο ίδιος άλλαξε το όνομά του στην αρχή της καριέρας του ώστε να τα καταφέρει μόνος του και όχι λόγω του ονόματός του. Στο τέλος των γυρισμάτων ο πρωταγωνιστής χάρισε σε όλους τους συμμετέχοντας από ένα μαξιλάρι με τη φωτογραφία του και το αυτόγραφό του.
- ΠΕΜΠΤΗ 27.03 (23.00), «Μη μου χαλάς τη μέρα»: Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο καιρός άλλαξε αρκετά και η θερμοκρασία έπεσε πολύ. Ο Άρνολντ Σουορτσενέγκερ σε ένα διάλειμμα πήγε μόνος του σε κοντινό πολυκατάστημα και ψώνισε ισοθερμικά και χοντρά ρούχα για να ζεσταθεί όλη η ομάδα παραγωγής!
