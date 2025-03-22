Ανθή Βούλγαρη: Μας δείχνει το healthy πρωινό της ως νέα μαμά

Το πρωινό της και τις healthy επιλογές της μας έδειξε η Ανθή Βούλγαρη που πριν από λίγο καιρό έφερε στον κόσμο τον γιο της.

«Θα προλάβω να το φάω άραγε;» έγραψε και πολλές μαμάδες με νεογέννητα θα ταυτιστούν αφού τα μωράκια το πρώτο καιρό της ζωής τους έχουν φουλ απαιτήσεις.

Φρούτα, ταχίνι, ξηροί καρποί και μια βάση ολικής άλεσης είναι μέσα στις θρεπτικές επιλογές της δημοσιογράφου που έχει αυξημένες ανάγκες λόγω θηλασμού και λοχείας αλλά φροντίζει να είναι και υγιεινές.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.