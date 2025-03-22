Μαίρη Συνατσάκη: «Ένιωθα ότι πρέπει εγώ να αλλάξω για να γίνω αρεστή σε αυτόν τον έναν»

Συνατσάκη για το 1ο Mad Forum που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συζήτησαν αναλυτικά το φαινόμενο της «Cancel Cutlure»

Διαβάστε ακόμα : Nίκος Αλιάγας: Τα «έσπασε» στο γαλλικό DWTS χορεύοντας Μητροπάνο και σάρωσε τα δεκάρια!

«Δεν έχω υπάρξει ακυρωτική αλλά δεν έχω υπάρξει και βοηθητική σε αυτό, στο τέλος της ημέρας. Είχε γίνει ένα περιστατικό με έναν τραγουδιστή που έλεγε ότι «δεν θέλω τα αγόρια μου να βλέπουν ομοφυλόφιλους στην τηλεόραση, γιατί… θα κολλήσουν.

Θυμάμαι ότι είχα βγει και είχα πει: ευχαριστούμε για την βλακεία της ημέρας τον τάδε τραγουδιστή. Αν είστε ένα παιδί το οποίο έχει στο κοντινό του περιβάλλον έναν τέτοιο μπαμπά, έναν τέτοιο θείο… Αυτή είναι η γραμμή υποστήριξης δίπλα σου. Μπορείτε να καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε ακούσουν με διαφορετικό τρόπo» διηγήθηκε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη και συνέχισε:

Κατέληξα ότι νιώθω πως, ναι μεν μπορώ να σχολιάσω μία κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να είμαι κριτής των πάντων, δεν θέλω να είμαι ο άνθρωπος που θα διασπείρει έξτρα διχόνοια, δεν πιστεύω στην ακυρωτική συμπεριφορά. Μπορώ να την αναφέρω, χωρίς να τη σχολιάσω, αλλά να έχω να δώσω μια λύση, ένα πάτημα σε αυτόν που βάλλεται και σε αυτόν που μπορεί να νιώσει εκτεθειμένος. Για μένα αυτός είναι ο τρόπος που ακολουθώ» ολοκλήρωσε η Μαίρη Συνατσάκη.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.