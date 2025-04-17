Σίσσυ Χρηστίδου: Μια βόλτα στη Disneyland τα γιατρεύει όλα!

Το Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα. Σε όποια εποχή. Πόσο μάλλον όταν συνοδεύεται από μια επίσκεψη στην Disneyland. Σε όποια ηλικία. Αυτό προφανώς σκέφτηκε και η Σίσσυ Χρηστίδου και αυτό το Πάσχα - όπως συνηθίζει έφυγε εκτός Ελλάδος με τα παιδιά της επιλέγοντας να επισκεφθούν την πόλη του φωτός.

Και φυσικά πέρασαν μια ολόκληρη μέρα στα πάρκα της Disneyland - μεταξύ μας μια μέρα δεν φτάνει - και όπως είδαμε μάλλον η ίδια η Σίσσυ το ευχαριστήθηκε περισσότερο κι από τα αγόρια της. Ίσως γιατί η ίδια περνάει μια περίοδο που είχε ανάγκη να νιώσει ξέγνοιαστη και να ζήσει τη "μαγεία" από κοντά.

"Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις" έγραψε η ίδια σε ένα motivational caption στο carousel με τα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε από την ημέρα τους στον μαγικό κόσμο της Disneyland.

Και χθες υπέροχο Παρίσι και πρωινό με φράσκα κρουασάν αλλά και βραδινή έξοδος στο υπερλουξ εστιατόριο στο Trocadero ακριβώς απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ απολαμβάνοντάς τον καθ' όλη τη διάρκεια του δείπνου τους. Τέλειο... Σίγουρα η θέα και μόνο σε κάνει να νιώθεις καλύτερα .

