Η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι επέστρεψε από το ταξίδι της με το διαστημικό σκάφος Blue Origin στο διάστημα και αποκάλυψε ότι θα γράψει ένα τραγούδι για την εμπειρία.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια συμμετείχε σε ένα σύντομο ταξίδι αμιγώς γυναικείο στο διάστημα, περιπέτεια την οποία προτείνει ο πολυεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος.

Σε βίντεο μέσα από το Blue Origin που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κέιτι Πέρι, η Λόρεν Σάντσεζ, σύντροφος του Τζεφ Μπέζος, η παρουσιάστρια του CBS, Γκέιλ Κινγκ, η πρώην επιστήμονας πυραύλων της NASA Αΐσα Μπόου, η επιστήμονας Αμάντα Νγκουγιέν και η παραγωγός ταινιών Κέριαν Φλιν θαυμάζουν τη Γη, αιωρούνται λόγω έλλειψης βαρύτητας και ενθουσιάζονται με τη θέα του φεγγαριού.

Η Κέιτι Πέρι κρατά μια μαργαρίτα για να τιμήσει την κόρη της, που ονομάζεται Ντέιζι (Μαργαρίτα) και την παρακολουθούσε από τη Γη και κοιτά τη θέα.

Σε δηλώσεις μετά την επιστροφή της στη Γη, η τραγουδίστρια είπε: «Αισθάνομαι εξαιρετικά συνδεδεμένη με την αγάπη, τόσο συνδεδεμένη με την αγάπη».

«Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία μου έδειξε ότι ποτέ δεν ξέρεις πόση αγάπη υπάρχει μέσα σου, όπως πόση αγάπη πρέπει να δώσεις και πόσο αγαπητή είσαι μέχρι την ημέρα που θα εκτοξευθείς» υπογράμμισε.

Αναφερόμενη στην αφιέρωση στην κόρη της η Κέιτι Πέρι εξήγησε: «Οι μαργαρίτες είναι κοινά λουλούδια, αλλά μεγαλώνουν σε οποιεσδήποτε συνθήκες, περνούν από τσιμέντο, περνούν από ρωγμές, περνούν από τοίχους, είναι ανθεκτικές». «Είναι ισχυρές, είναι δυνατές, είναι παντού» συμπλήρωσε η Κέιτι Πέρι.

«Τα λουλούδια είναι για μένα, το χαμόγελο του Θεού, αλλά είναι επίσης μια υπενθύμιση της όμορφης Γης μας και της όμορφης μαγείας που υπάρχει παντού, παντού γύρω μας, ακόμη και σε μια απλή μαργαρίτα» σημείωσε.

Η Γκέιλ Κινγκ απέτισε φόρο τιμής στην απόφαση της Πέρι να τραγουδήσει το «What A Wonderful World» στο διάστημα, λέγοντας ότι ήθελε να μιλήσει για τον κόσμο, παρ΄ότι το πλήρωμά την προέτρεπε να τραγουδήσει τις επιτυχίες της Roar ή Firework.

Εξηγώντας την απόφασή της να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι τόνισε ότι το έχει διασκευάσει στο παρελθόν και δεν είχε ιδέα ότι μια μέρα θα αποφάσιζε να το ερμηνεύσει από το διάστημα.

Η Κέιτι Πέρι είπε ότι το ταξίδι στο διάστημα ήταν η δεύτερη καλύτερη εμπειρία της με πρώτη τη γέννηση της κόρης της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

