Κάθε μέρα cinema - Behind the scenes στις ταινίες του ΣΚΑΪ 21-27 Απριλίου

Ο ΣΚΑΪ επιλέγει και παρουσιάζει, στο καθημερινό πρόγραμμά του, συναρπαστικές κινηματογραφικές παραγωγές για την εβδομάδα 21-27 Απριλίου.

Οι απίθανες ιστορίες που μας έρχονται από τα backstage των συγκεκριμένων ταινιών:

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.04 (22:15), «ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ»: Το σενάριο της ταινίας βασίστηκε στον αιγυπτιακό μύθο του Σεθ και του Ώρου σύμφωνα με τον οποίο αναμετρήθηκαν για το ποιος θα κυβερνήσει την Αίγυπτο. Τα γυρίσματα έγιναν στην έρημο Μεγάλη Βικτώρια της Αυστραλίας καθώς η Σαχάρα θεωρήθηκε πολύ επικίνδυνη.

ΤΡΙΤΗ 22.04 (21:00), «ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ»: Για να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον ρόλο του ο Κρίστιαν Μπέιλ έκανε μαθήματα αγωνιστικής οδήγησης με τον Ρόμπερτ Νάγκλ. Ο εκπαιδευτής δήλωσε για τον Μπέιλ πως οι επιδόσεις του είναι εξαιρετικές και είναι ο καλύτερος οδηγός από τους ηθοποιούς που έχουν περάσει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση.

ΤΡΙΤΗ 22.04 (00:15), «VAN HELSING»: Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο Χιου Τζάκμαν έσπασε κατά λάθος το χέρι ενός βοηθητικού ηθοποιού! Η Τρανσυλβανική πόλη που «χτίστηκε» για τα γυρίσματα της ταινίας ήταν τόσο ρεαλιστική που χρησιμοποιηθηκε και για άλλες σειρές εποχής.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.04 (21.00), «ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»: Οι περισσότεροι χαρακτήρες της ταινίας προέρχονται από την κινεζική μυθολογία και λογοτεχνία. Ο Αυτοκράτορας Τζέιντ είναι ο διαφεντευτής του Παραδείσου. Ο Βασιλιάς Πίθηκος προέρχεται από ένα επικό λογοτεχνικό έργο του 16ου αι. μ.Χ. του Γου Τσενγκ Εν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.04 (23.00), «ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ»: Τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία διεκδικούσαν επίσης η Κέιτ Μπέκινσεϊλ και η Ούμα Θέρμαν, όμως τον κέρδισε η Γουινόνα Ράιντερ.

ΠΕΜΠΤΗ 24.04 (21.00), «SPEED»: Στην αρχή της ξέφρενης πορείας του λεωφορείου ο Κιάνου Ριβς φαίνεται να σπάει το γυαλί της πόρτας. Αυτό έγινε κατά λάθος όμως άρεσε σαν εφέ και κρατήθηκε από τον σκηνοθέτη. Η Σάντρα Μπούλοκ έκανε μαθήματα οδήγησης λεωφορείου για την ταινία και πέρασε τις εξετάσεις για το δίπλωμα με την πρώτη προσπάθεια!

ΠΕΜΠΤΗ 24.04 (23.15), «ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ»: Ο ρόλος που υποδύεται η Τζόντι Φόστερ αρχικά είχε γραφτεί για τον Σον Πεν. Το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία μπορεί να μην υπάρχει στην πραγματικότητα, ωστόσο είναι αντίγραφο αληθινών διαστάσεων ενός Airbus.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.04 (23.15), «ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ»: Στην ταινία η Κέιτι Λανγκ υποδύεται μία έφηβη. Το 2016, όταν και γυρίστηκε η ταινία, η ηθοποιός ήταν 30 ετών. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Λονδίνο κάποιοι κάτοικοι θεώρησαν τις ελεγχόμενες εκρήξεις τρομοκρατική επίθεση!

