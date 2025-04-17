Συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε: 55 χρόνια Χρήστος Νικολόπουλος - Το Μ. Σάββατο στον ΣΚΑΪ

Λίγο πριν την Ανάσταση, το Μεγάλο Σάββατο στις 22.45, ο ΣΚΑΪ θα μεταδώσει τη Συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, «55 χρόνια Χρήστος Νικολόπουλος», με την οποία τίμησε τα 55 χρόνια επιτυχημένης πορείας και δημιουργίας του σπουδαίου συνθέτη στο ελληνικό τραγούδι.

Στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο, ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχθηκε στη σκηνή σπουδαίους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής που ένωσαν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον συνθέτη, που μας έχει χαρίσει αναρίθμητες διαχρονικές και μεγάλες επιτυχίες: Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Δέσποινα Βανδή, Στέλιος Διονυσίου, Νατάσα Θεοδωρίδου, Μανώλης Λιδάκης, Κώστας Μακεδόνας, Γιώργος Μαργαρίτης, Πάολα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιάννης Πλούταρχος, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Γιάννα Βασιλείου, Παναγιώτης Τσαφαράς.

Τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας δόθηκαν για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε ιδρύματα και φορείς που χρειάζονταν βοήθεια.

55 χρόνια Χρήστος Νικολόπουλος

Μεγάλη Συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε

Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου στις 22.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.