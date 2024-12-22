Secret Song: Πλάνταξε ο Θανάσης Βισκαδουράκης βλέποντας τον γιο του

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης δεν έχει περάσει μια εύκολη ζωή. Έχει μοιραστεί με τον κόσμο πολλές φορές τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και την παραμονή του σε ίδρυμα μέχρι που δραπέτευσε.

Δεν άφησε όμως τίποτα να τον λυγίσει και γι’ αυτό και το τραγούδι που επέλεξαν να τραγουδήσουν για εκείνον «Το Αγριολούλουδο» σημαίνει τόσα πολλά για τον ίδιον.

Διαβάστε ακόμα : Γιώργος Λιάγκας- Μαρία Αντωνά: Μαζί στο καμαρίνι του Ρέμου και την έδειξε!

Η έκπληξη ξεκίνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο να μιλάει με πολύ αγάπη για εκείνον και τον Θανάση Βισκαδουράκη να αποκαλύπτει πως η σύζυγός του ήξερε πως αν τους ευλογήσει ο Θεός με ένα αγόρι θα δώσει το όνομά του.

Όπως και έκανε. Έβγαλε τον γιο του Ιερώνυμο. Και τη στιγμή που ο 7χρονος γιος του βγήκε στη σκηνή με τη μαμά του και τραγούδησε με τον Χρήστο τραγούδι το τελευταίο ρεφραίν του τραγουδιού ο Θανάσης Βισκαδουράκης που ήδη έκλαιγε, πλάνταξε…

«Αυτά τα 7 χρόνια που έχω ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο ήταν τέλεια» είπε ο γιος του για εκείνον με τον Θανάση γονατισμένο να τον αγκαλιάζει καμαρώνοντας και να του λέει: «Άρχοντά μου, θησαυρέ μου, πώς σε λέω από τότε που γεννήθηκες; Αρχάγγελό μου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.