Σοφία Καρβέλα: Το ξαφνικό, ενοχλητικό, πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία της

Εντάξει δεν είναι κάτι σοβαρό, απλά είναι ταλαιπωρία και μάλιστα μέσα στις γιορτές που και ο Σοφία Καρβέλα, όπως και όλοι μας θα ήθελε να χαλαρώσει και να απολαύσει λίγες μέρες διακοπών με τους δύο γιους της, τον Νίκο και τον Νέστορα που είναι όλη της η ζωή.

Όμως όπως έγραψε η ίδια κάνοντας χιούμορ με αυτό που της έτυχε καθισμένη στο κρεβάτι εξέτασης ενός ιατρείου “ All I want for Christmas was a horrible Sinus infection”, σα απλά ελληνικά δηλαδή μια κρίση οξείας ιγμορίτιδας. Και μπορεί, όπως είπαμε να μην είναι κάτι σοβαρό αλλά τα συμπτώματά του σίγουρα κάνουν τη ζωή και την καθημερινότητα για κάποιον που νοσεί πολύ πιο δύσκολη.

Συχνά Συμπτώματα της Οξείας Ιγμορίτιδας

Η οξεία ιγμορίτιδα εμφανίζεται συνήθως ξαφνικά και διαρκεί έως και 4 εβδομάδες. Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

1. Αίσθηση πίεσης ή πόνου στο πρόσωπο

Εμφανίζεται συχνά γύρω από τα μάτια, το μέτωπο ή τα ζυγωματικά. Η ενόχληση μπορεί να είναι πιο έντονη όταν σκύβετε ή ξαπλώνετε.

2. Ρινική συμφόρηση και απόφραξη

Η μύτη μπορεί να είναι «βουλωμένη», καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή. Οι πάσχοντες συχνά νιώθουν πως η μύτη τους είναι γεμάτη βλέννα.

3. Πονοκέφαλος

Έντονοι πονοκέφαλοι που επιδεινώνονται από την πίεση στους κόλπους.

4. Μειωμένη ή απώλεια της όσφρησης

Λόγω της φλεγμονής, είναι πιθανό να δυσκολεύεστε να μυρίσετε ή να γευτείτε.

5. Πυρετός

Αν και όχι πάντα, ένας ήπιος πυρετός μπορεί να συνοδεύει τη λοίμωξη.

Όχι και ότι πιο ευχάριστο και μάλιστα την περίοδο των Χριστουγέννων. Αλλά με την κατάλληλη αγωγή περνάει και συνήθως κρατάει γύρω στις 4 εβδομάδες.

