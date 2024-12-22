Ζωή Κρονάκη: Το ασύλληπτο σχόλιο που άκουσε η παρουσιάστρια για το πρόσωπό της από δημοσιογράφους

Ένα σχόλιο που μάλλον δεν θα ξεχάσει ποτέ δέχτηκε σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της η παρουσιάστρια του «Καλημέρα Είπαμε;», Ζωή Κρονάκη και μάλιστα από δημοσιογράφους. Δεν είπε βέβαια που και πώς αλλά αποκάλυψε τι της είπαν και τους τρέλανε όλους.

Με αφορμή ένα θέμα που έπαιξαν στην εκπομπή για την Jennifer Lopez αποκάλυψε και δεν έκανε χιούμορ την ατάκα που άκουσε πρόσφατα από δύο δημοσιογράφους για εκείνη –όχι κρυφά, στην ίδια το είπαν- που την τρέλανε.

Τι της είπαν; «Μπράβο σας το πρόσωπό σας κουνιέται όλο….»

«Τι σου είπαν;» ρώτησε έκπληκτος ο Τάσος Ιορδανίδης με τους συνεργάτες της εκπομπής να λένε πως ήταν τραγικό το σχόλιο που της έκαναν.

«Ναι, ναι… κουνιέται… Μπράβο είστε πολύ φρέσκια και κουνιέται όλο το πρόσωπο… Ότι δεν έχω κάνει και λοιπά εννοούνε…» εξήγησε η Ζωή Κρονάκη στον ακόμα απορημένο Τάσο Ιορδανίδη «Παιδιά κουνιέται το πρόσωπο, μη μου κάνετε κοντινό τώρα…»

