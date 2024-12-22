Η Κλέλια Ανδριολάτου ζει έναν μεγάλο έρωτα και οι αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή έχουν προκαλέσει αίσθηση. Η όμορφη ηθοποιός, που κρατά χαμηλούς τόνους, παραδέχτηκε πρόσφατα ότι βρίσκεται σε μια σχέση που την κάνει να νιώθει απόλυτη ασφάλεια και ευτυχία.

«Είμαι σε μια φάση που νιώθω πολύ όμορφα. Ζω την αγάπη με έναν άνθρωπο που μου προσφέρει όλα εκείνα τα καθαρά και αληθινά συναισθήματα που όλοι θέλουμε», δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου, αφήνοντας τους θαυμαστές της να φαντάζονται ποιος είναι ο τυχερός.

Σύμφωνα με τη «Real Life», πρόκειται για έναν γοητευτικό γιατρό που δεν έχει καμία σχέση με τον λαμπερό κόσμο της showbiz. Η γνωριμία τους έγινε εκτός καλλιτεχνικών κύκλων και οι δυο τους έχουν επιλέξει να ζουν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τις προσπάθειες να κρατήσουν τη σχέση τους ιδιωτική, άτομα από το περιβάλλον της ηθοποιού αποκαλύπτουν ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που θα τους δούμε μαζί σε κάποια δημόσια εμφάνιση. Η Κλέλια Ανδριολάτου, που στο παρελθόν είχε σχέση με τον ηθοποιό Ρένο Ρώτα, φαίνεται να έχει βρει την απόλυτη ισορροπία στην προσωπική της ζωή, επιλέγοντας έναν διαφορετικό δρόμο για τον νέο της έρωτα.

