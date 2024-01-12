Bwin ΣΠΟΡ FM 94.6: Από Δευτέρα αλλάζουμε σύστημα, μένουμε στην κορυφή

Ακόμα και όταν… πετάνε οι ομάδες, κάνουν rotation. Πόσο μάλλον όταν έχουν παιχταράδες!

Από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου κάποιοι αλλάζουν θέσεις μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν παύουν να αποδίδουν τα μέγιστα και να παίζουν μεγάλη μπάλα στους 94.6!

Στις 10:00, «Πρεσάρισμα» θα κάνουν οι Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

Σταθεροί στον άξονα παραμένουν στο 12:00-14:00 οι Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος με το «Να τα λέτε και να τα γράφετε», ενώ τις τηλεφωνικές γραμμές ανοίγουν 14:00-16:00, οι Μπάμπης Χριστόγλου και Σταύρος Χονδροθύμιος στο «Μπαμ και κάτω».

Τη ραδιοφωνική σκυτάλη παίρνουν οι «Ρεπόρτερς» και βάζουν ποδοσφαιρικό… μπαρούτι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Από τις 16:00 μέχρι τις 18:00, οι Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Κετσετζόγλου και Νίκος Σταματέλος έχουν όλο το ρεπορτάζ και απαντούν στα δικά σας ερωτήματα.

Οι «Δυο λέρες μόνο» έρχονται ως… κερασάκι στην τούρτα μια ώρα αργότερα από ό,τι τις είχαμε συνηθίσει, με τους Νικόλα Ακτύπη και Γιώργο Μαραθιανό να… φορτσάρουν, 18:00-19:00.

Όταν έχεις μεγάλο και αξιόλογο roster, ανακατεύεις την… τράπουλα και συνεχίζεις να σκοράρεις κατά ριπάς! Από αυτή τη Δευτέρα, αλλάζουμε σύστημα αλλά όχι θέση, γιατί η κορυφή ανήκει στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ bwin ΣΠΟΡ FM 94.6

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:00-08.00 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑΣ / Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ

08:00-10:00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ / ΟΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ

10:00-12:00 ΒΑΪΟΣ ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ / ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ

12:00-14:00 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ–ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΝΑ ΤΑ ΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΤΕ

14:00-16:00 ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΘΥΜΙΟΣ / ΜΠΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

16:00-18:00 ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΤΣΕΤΖΟΓΛΟΥ – ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ / ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

18:00-19:00 ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΚΤΥΠΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ / ΔΥΟ ΛΕΡΕΣ ΜΟΝΟ

19:00-20.00 ΝΙΚΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

20:00-22:00 ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΣ / NEWSROOM

22:00-00:00 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΙΜΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ / FIGHT CLUB

00:00-02:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ – ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ AFTER…ΡΑΔΙΟ

ΤΡΙΤΗ

19:00-20:00 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ / Η ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-20:00 ΝΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - ΒΑΪΟΣ ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ / FAIRPLAY

