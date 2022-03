Για κάθε μεγάλη κρίση ή κάποιο συνταρακτικό γεγονός υπάρχει και από ένα επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων The Simpsons.

Σύμφωνα με πολλούς, οι Simpsons έχουν προφητικές ικανότητες, καθώς πολλά πράγματα που είχαν παιχτεί στα επεισόδια συνέβησαν στην πραγματικότητα κάποια χρόνια μετά.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η εκλογή του Τραμπ ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Τα τελευταία γεγονότα φαίνεται πως έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών στα social media.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι Simpsons είχαν προβλέψει και τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με χρήστες του Twitter, η ρωσική εισβολή είχε προβληθεί σε ένα επεισόδιο του 1998 στην σειρά «Simpson Tide». Σε αυτό, ο Homer Simpson πυροβολεί κατά λάθος έναν καπετάνιο υποβρυχίου στα ρωσικά ύδατα κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής άσκησης, αναγκάζοντας μια πρόσφατα αναζωογονημένη Σοβιετική Ένωση να αναπτύξει στρατεύματα και τανκς στους δρόμους και να αναστήσει αμέσως το Τείχος του Βερολίνου.

I think The #Simpsons predicted the Crisis of #Ukraine & #Russia way before only #UkraineConflict #UkraineRussia pic.twitter.com/NFa3oUB5PX