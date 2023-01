O Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αγνώριστος για τον νέο του ρόλο - Δείτε φωτογραφίες

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr) εμφανίστηκε εντελώς αγνώριστος στα γυρίσματα της σειράς του ΗΒΟ, «The Sympathizer». Πρόκειται για ένα κατασκοπευτικό θρίλερ που ακολουθεί τις δυσκολίες ενός Γάλλο-Βιετναμέζου κουμουνιστή κατασκόπου κατά την διάρκεια των τελευταίων ημερών του πολέμου του Βιετνάμ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον εξορισμό του στις ΗΠΑ.

Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα του Βιέτ Ταν Νγκουιέν και ο ηθοποιός θα υποδυθεί «πέντε διαφορετικούς ρόλους».

Στις νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ο διάσημος ηθοποιός έχει αραιά κόκκινα σγουρά μαλλιά ενώ το πρόσωπό του με την βοήθεια του μακιγιάζ έχει παραμορφωθεί τόσο πολύ που είναι αγνώριστος.

Robert Downey Jr. on the set of Park Chan-wook’s ‘THE SYMPATHIZER’ for HBO and A24. https://t.co/0N2y6tHVoM