I can't get no satisfaction

I can't get no satisfaction

'Cause I try and I try and I try and I try

I can't get no, I can't get no

Ποιος δεν έχει τραγουδήσει ή δεν έχει χοροπηδήσει χορεύοντας έστω και μια φορά με αυτό το κομμάτι;

Ένα από τα πιο ροκ τραγούδια όλων των εποχών, το (I Can’t Get No) Satisfaction των Rolling Stones, κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 60 χρόνια, στις 6 Ιουνίου του 1965, γράφοντας παγκόσμια μουσική ιστορία.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως single στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 1965 και συμπεριλήφθηκε επίσης στην αμερικανική έκδοση του τέταρτου άλμπουμ των Rolling Stones, Out of Our Heads, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Το "Satisfaction" έγινε τεράστια επιτυχία, δίνοντας στους Stones το πρώτο τους νούμερο ένα στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, στη Βρετανία, το τραγούδι αρχικά παιζόταν μόνο σε πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, επειδή οι στίχοι του θεωρούνταν ότι είχαν πολύ προκλητικοί, γεμάτοι σεξουαλικά υπονοούμενοι. Αργότερα έγινε το τέταρτο Νο1των Rolling Stones στο Ηνωμένο Βασίλειο.

