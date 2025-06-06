Big Brother: Κάτι νέο γεννιέται ανάμεσα σε Χριστίνα και Αντρέα: «Σε είδα στον ύπνο μου» (Βίντεο)

Είναι γεγονός πως μέσα στις συνθήκες του εγκλεισμού ενός ριάλιτι, όλα εξελίσσονται ταχύτατα.

Συμπάθειες, αντιπάθειες, κόντρες, όλα μπορούν να πάνε από το μηδέν στο εκατό και πίσω. Το ίδιο ισχύει και με τις ερωτικές συμπάθειες. Νάνσυ & Γιώργος και Φένια & Κας, φαίνεται να έχουν ήδη δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση μεταξύ τους.

Σε αυτή τη μικρή ομάδα ζευγαριών πιθανά να πρέπει στο εξής να συγκαταλέγονται και η Χριστίνα με τον Αντρέα. Οι δύο παίκτες κοιμούνται μαζί στη σουίτα μετά την αρχηγία του Αντρέα.

Επιπλέον, είχαν μια τρυφερή στιγμή στον κήπο, με τη Χριστίνα να αποκαλύπτει στον

νέο παίκτη ότι τον είδε στον ύπνο της, και λίγο αργότερα να κρατιούνται χέρι χέρι.

Η αμηχανία τους μετά τα αδιάκριτα σχόλια της Αργυρούς ήταν εμφανής.

