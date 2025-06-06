Big Brother: «Τα άκουσε» από τη Μαρικέλλυ για τον Γιάννη: «Υπήρχε κάτι ερωτικό από τη μεριά του» (Βίντεο)

Μπορεί ο Γιάννης Κύρτσης να αποχώρησε στο Live της Κυριακής, όμως το όνομά του συνεχίζει να απασχολεί το σπίτι.

Όλα ξεκίνησαν όταν μετά από παιχνίδι του BB, η Ζωή ζήτησε τον λόγο από την Μαρικέλλυ για τον χαρακτηρισμό «συμφεροντολόγα».

Η έντονη κουβέντα τους συνεχίστηκε ιδιωτικά στον κήπο. Εκεί η Μαρικέλλυ ανέφερε στη Ζωή ότι μεταξύ άλλων έχει πρόβλημα μαζί της για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στον Γιάννη, καθώς από τη δική του μεριά υπήρχε ένα ερωτικό ενδιαφέρον προς τη Ζωή, το οποίο η Κρητικά φάνηκε να το εκμεταλλεύεται.

Το έκδηλο ενδιαφέρον του Γιάννη προς τη Ζωή δεν αποτελούσε μυστικό, καθώς και ο ίδιος ο παίκτης το είχε αποκαλύψει μιλώντας με τον φίλο του, Μπάμπη.

