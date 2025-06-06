Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: Πώς αξιολογούν οι παίκτες τους συγκατοίκους τους - Τρυφερό τετ α τετ Χριστίνας-Αντρέα (Βίντεο)

Δείτε όλα όσα συμβαίνουν στο σπίτι του BIG BROTHER σε πραγματικό χρόνο, μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID

Big Brother

Βραδιά αξιολόγησης για τους παίκτες του Big Brother, που οδηγεί σε αποκαλύψεις και νέες εντάσεις στο σπίτι.

Χριστίνα και Ανδρέας φαίνεται να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου στον κήπο. «Σε είδα στον ύπνο μου!»

Εν τω μεταξύ, ο Big Brother έχει μια νέα δοκιμασία για τους συγκάτοικους...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Big Brother
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark