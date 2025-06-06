Big Brother: Πώς αξιολογούν οι παίκτες τους συγκατοίκους τους - Τρυφερό τετ α τετ Χριστίνας-Αντρέα (Βίντεο)

Βραδιά αξιολόγησης για τους παίκτες του Big Brother, που οδηγεί σε αποκαλύψεις και νέες εντάσεις στο σπίτι.
Χριστίνα και Ανδρέας φαίνεται να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου στον κήπο. «Σε είδα στον ύπνο μου!»
Εν τω μεταξύ, ο Big Brother έχει μια νέα δοκιμασία για τους συγκάτοικους...
Πηγή: skai.gr
