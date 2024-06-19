«RIP»: Νέα ταινία για Ben Affleck και Matt Damon

Οι αστέρες του Χόλιγουντ Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον ετοιμάζονται να συνεργαστούν ξανά. Σύμφωνα με το «Deadline», θα πρωταγωνιστήσουν στο αστυνομικό θρίλερ «RIP», σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζο Κάρναχαν.

Η παραγωγή της ταινίας θα γίνει από την εταιρεία των δύο πρωταγωνιστών «Artists Equity» με τα γυρίσματα να έχουν οριστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει άλλες λεπτομέρειες για τη νέα παραγωγή η οποία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρίες διανομής για να προβληθεί είτε σε κινηματογραφικές αίθουσες είτε σε streaming πλατφόρμες.

Matt Damon and Ben Affleck will star in a crime thriller ‘RIP’ with Joe Carnahan set to direct.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/9wvm2XJBgD — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 18, 2024

Σημειώνεται ότι ο Ντέιμον και ο 'Αφλεκ ίδρυσαν την «Artists Equity» τον Νοέμβριο του 2022 και λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησαν την πρώτη τους ταινία με τίτλο «Air» η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και είχε ικανοποιητικές εισπρακτικές επιδόσεις.

Η φιλία τους κρατά από τα σχολικά χρόνια ενώ το κοινό τους ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη έγινε στην ταινία του 1989 «Field of Dreams».

Η πρώτη κορυφαία κοινή τους στιγμή, ήταν το 1997 που συνέγραψαν το βραβευμένο με Όσκαρ σενάριο της ταινίας «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» με τον αείμνηστο Ρόμπιν Γουίλιαμς να αποσπά επίσης το χρυσό αγαλματίδιο Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

