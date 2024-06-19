Μετά από συμμετοχή σε 4 διαφορετικούς κύκλους του Survivor, η Κατερίνα Δαλάκα ανακοίνωσε ότι αυτό το Survivor ήταν και το τελευταίο της. Η πρώην νικήτρια εξασφάλισε μια θέση στον πρώτο αγωνιστικό τελικό της Ελλάδας, όμως συγκινημένη κατέστησε σαφές ότι δεν σκοπεύει να ξαναπεράσει χρόνο στις παραλίες του Αγίου Δομινίκου.

«Ένα συγγνώμη σε όσους βαρέθηκαν να με βλέπουν, αγάπησα πολύ το παιχνίδι» ανέφερε πριν το παιχνίδι γελώντας, αλλά μετά τη λήξη του αγώνα ήταν πολύ πιο φορτισμένη.

