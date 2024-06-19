Το ερωτευμένο ζευγάρι αυτό το καλοκαίρι δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεκινήσει τις διακοπές του καθώς ο Χρήστος Μάστορας αυτό το διάστημα κάνει γυρίσματα για την ταινία «Υπάρχω». Την κινηματογραφική παραγωγή που έχει ως θέμα τη ζωή του μεγάλου Στέλιου Καζαντζίδη.

Ο ελεύθερος χρόνος ελάχιστος και προσπαθούν να τον εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο για να ξεφεύγουν κιόλας λίγο. Έτσι έκαναν και χθες ταξιδεύοντας για να βρεθούν κοντά στη θάλασσα να απολαύσουν το μπάνιο τους αλλά και ο ένας τον άλλον.

Κι αφού η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κόλασε όλο τον κόσμο με ένα σούπερ σέξι ολόσωμο μεν αλλά με αποκαλυπτικά κοψ΄ίματα λεοπάρ μαγιό, αργά το βράδυ αναδημοσίευσε κι ένα βίντεο από το TikTok του συντρόφου της Χρήστου Μάστορα στο οποίο οι δυο τους γύρισαν ένα μίνι κλιπ για να προμοτάρουν το νέο τραγούδι που κυκλοφορεί και έχει τίτλο -μάλλον αν καταλάβαμε καλά- La Luna ή ελληνιστί Λαλουνα.

Διαβάστε περισσότερα στο: womenonly.gr

