Ο Τέρης Χρυσός που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα εντός κι εκτός Ελλάδος βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής της Κατερίνας Ζαρίφη «Οδός Ζαρίφη» που τον υποδέχτηκε ενθουσιασμένη προσφωνώντας τον Legend.

«Είμαι Legend και στην ηλικία, είμαι πολύ μεγάλος αλλά είμαι άνθρωπος που ταυτίζομαι με την εποχή μου δεν το βάζω κάτω» της απάντησε εκείνος και γρήγορα προχώρησαν σε πιο προσωπικές αποκαλύψεις για τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή του και τις φορές που κινδύνεψε:

«Πέρασα πάρα πολλά στη ζωή μου και πάνω απ’ όλα δύο φορές κινδύνεψα να μην είμαι πια κοντά σας. Πριν από 3-4 χρόνια έκανα εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς με τρία by pass και αλλαγή βαλβίδας. Το ξεπέρασα. Πρόπερσι έπαθα πνευμονία από το τέταρτο εμβόλιο του κορονοϊού. Πήγα στο νοσοκομείο, ήμουν χάλια αλλά επανήλθα» περιέγραψε ο Τέρης Χρυσός και συνέχισε: «Κάποια στιγμή, το νέο μου τραγούδι το είχα δύο χρόνια στο σπίτι και δεν είχα θάρρος, έλεγα δεν έχω καλή αναπνοή»

Στη συνέχεια μίλησε για την πρώτη του γνωριμία με τη Μαρινέλλα στα πρώτα του βήματα:

«Τραγουδάω ενεργά 66 χρόνια. Βγήκα το 1959 στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο Πανόραμα μαζί με τον Τόλη Χάρμα. Ήρθε και μία νέα κοπέλα τότε να τραγουδήσει, πώς σε λένε την ρωτάνε, λέει Κική Παπαδοπούλου. Λέει ο Χάρμας Κική Παπαδοπούλου για τραγουδίστρια δεν το βλέπω, θα το αλλάξουμε. Θα γίνεις η Μαρινέλλα. Κι έγινε αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια, αυτή η ντίβα που κι αυτή δεν το βάζει κάτω. Κι επειδή είμαστε και κάπως κοντά στην ηλικία τη βλέπω και παίρνω θάρρος. Γιατί η Μαρινέλλα δεν τραγουδάει μόνο, κινείται, χορεύει, αλωνίζει τη σκηνή»

Και αποκάλυψε πως θα ήθελε να κάνει ένα σύγχρονο θέαμα κι αν έπρεπε να ξεχωρίσει κάποιο πρόσωπο από τη νέα γενιά των καλλιτεχνών έχει ξεκάθαρη επιλογή:

«Από τους νεότερους καλλιτέχνες μου αρέσει πάρα πολύ η Δέσποινα Βανδή. Κατά τη γνώμη μου είναι η μόνη που έχει προδιαγραφές σταρ. Την παραδέχομαι»

Ενώ διηγήθηκε μιλώντας για την ενασχόλησή του με τα μεταφυσικά μια απίστευτη ιστορία που έζησε με μια αναδρομή σε προηγούμενη ζωή που έκανε κάποια στιγμή:

«Με υπνώτισε ο παραψυχολόγος με 200 άλλα άτομα μπροστά μου και άρχισα να μιλάω γερμανικά χωρίς να ξέρω ούτε μία λέξη» διηγήθηκε αφήνοντάς την Κατερίνα Ζαρίφη άφωνη και συνέχισε: «Στην προηγούμενη ζωή μου ήμουν κάποιος Χανς Γκρούνερ στη Βιέννη και σηκώνομαι να ξιφομαχήσω για την κοπέλα που αγαπούσα και τη διεκδικούσε κάποιος άλλος και τραυματίζομαι. Και κουβαλάω αυτόν τον τραυματισμό μου και σε αυτή τη ζωή. Το αριστερό χέρι μου δεν δουλεύει το ίδιο με το δεξί. Αυτό είναι μια απόδειξη»

