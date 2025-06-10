Για τις… τελευταίες συναυλίες που δίνουν εδώ και χρόνια οι αγαπημένοι Πυξ Λαξ μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και τη Μαρία Δουρουδή ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Η μπάντα δημιουργήθηκε από δύο αδερφικούς φίλους στο Μενίδι, τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπάμπη Στόκα το 1988 και από το 1990 και μετά χάρισε στο κοινό αμέτρητες επιτυχίες.

Μετά από 35 χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή, οι Πυξ Λαξ περιοδεύουν και φέτος για συναυλίες σε όλη τη χώρα.

«Είναι ωραίο που από πιτσιρικάδες, από ένστικτο και τώρα πια συνειδητά, υπηρετήσαμε μια "ανοιχτωσιά", μια οικουμενικότητα, μια συμπερίληψη» είπε ο καλλιτέχνης, μιλώντας για την πορεία της μπάντας.

Όσον αφορά στην εδώ και χρόνια «τελευταία συναυλία» των Πυξ Λαξ, ο Φίλιππος Πλιάτσικας απέδωσε τη φράση αυτή σε «τοξικά» μυαλά «ουρακοτάγκων», μιας μικρής μερίδας 3% με 5% του πληθυσμού.

Όπως εξήγησε, «το 2004 καταλάβαμε και αισθανθήκαμε ότι δεν πήγαινε άλλο η φάση, επήλθε ένας ακραίος κορεσμός και είπαμε τέλος στον κορεσμό, στις 176 συναυλίες, στην ανάγκη να παίζει η μπάντα συνέχεια για να βγάζει το ψωμί της. Εμείς λοιπόν σταματήσαμε, προφυλάξαμε την μπάντα και το 2018 επανήλθαμε και παίζουμε πάλι μαζί γιατί έτσι γουστάρουμε».

«Ο Μπάμπης κι εγώ είμαστε δύο άνθρωποι που ήμασταν πάντα φίλοι (από 8 χρονών), που δεν χωρίσαμε ποτέ και στις προσωπικές μας πορείες ήμασταν πάντα ο ένας δίπλα στον άλλο, είμαστε οικογένεια» είπε χαρακτηριστικά ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Τέλος, μιλώντας για τον νέο τους δίσκο, είπε ότι τον ονόμασαν «Λίγο χρώμα για τα σκούρα» ελπίζοντας να δώσουν λίγο χρώμα σε αυτή «τη σκούρα, αμετροεπή, κυνική εποχή».

Οι Πυξ Λαξ ξεκινούν τη φετινή περιοδεία τους με μία συναυλία στην Κύπρο και θα ακολουθήσουν δύο συναυλίες, στις 20/6 στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα και στις 25/6 στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια θα δώσουν άλλες 40 συναυλίες σε όλη τη χώρα, οι οποίες ανακοινώνονται και στα social media της μπάντας.

