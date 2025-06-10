Η Κιμ Νόβακ (Kim Novak) η λαμπερή πρωταγωνίστρια του αριστουργήματος του 'Αλφρεντ Χίτσκοκ (Alfred Hitchcock), «Δεσμώτης του Ίλιγγου» (Vertigo), πρόκειται να τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας που θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, με πρόεδρο της κριτικής επιτροπής τον Αλεξάντερ Πέιν.

#BiennaleCinema2025 The Golden Lion for Lifetime Achievement of #Venezia82 goes to the legendary American actress #KimNovak.

“To be recognised for my body of work at this time in my life is a dream come true. I will treasure every moment I spend in #Venice. It will fill my heart… pic.twitter.com/wD1ZnZPTf1 June 9, 2025

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, εξήρε τη Νόβακ, τονίζοντας ότι με το βραβείο «τιμάται ένα αστέρι που ήταν χειραφετημένο, μια επαναστάτρια στην καρδιά του Χόλιγουντ που φώτισε τα όνειρα των σινεφίλ πριν αποσυρθεί στο ράντσο της στο Όρεγκον για να αφοσιωθεί στη ζωγραφική και στα άλογά της».

Η 92χρονη Νόβακ από την πλευρά της δήλωσε «βαθιά συγκινημένη» για τη βράβευση.

«Το να αναγνωρίζεται το σύνολο του έργου μου σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θα φυλάξω κάθε στιγμή που θα περάσω στη Βενετία. Θα γεμίσει την καρδιά μου με χαρά», συμπλήρωσε.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι θα φιλοξενήσουν επίσης την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Kim Novak's Vertigo», του Αλεξάντρ Φιλίπ (Alexandre Philippe) το οποίο γυρίστηκε σε συνεργασία με την ηθοποιό.

Η ηθοποιός έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια από την βιομηχανία του θεάματος, κάνοντας επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις ιδίως σε επετείους σημαντικών ταινιών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014, μετά την παρουσία της στην τελετή των Όσκαρ, δέχτηκε διαδικτυακά σχόλια για την εμφάνισή της, μεταξύ των οποίων του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Η ίδια απάντησε με μια ανοιχτή επιστολή γράφοντας μεταξύ άλλων: «Έχω αποφασίσει πλέον να μην φοβάμαι και να απαντώ στους νταήδες».

