Η Σάμος φιλοξενεί και σήμερα, Τρίτη 10 Ιουνίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μας παρουσιάζουν ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για το νησί και τους κατοίκους του, δυνατές ανθρώπινες ιστορίες αλλά και προβλήματα που ζητούν άμεσα λύσεις.

Οι Μανωλάτες είναι ένα καταπράσινο μικρό χωριό με λίγους κατοίκους και πολλούς φίλους και επισκέπτες. Οι άνθρωποί του, η ηρεμία του, τα χρώματα και τα αρώματα των σπιτιών είναι η δύναμή του. Πλούσιο και ελκυστικό για τους τουρίστες είναι και το δίκτυο μονοπατιών που οδηγεί στην Κοιλάδα των Αηδονιών.

Η ομάδα αγωνιστικής αλιείας του Καρλοβασίου μετρά εθνικές νίκες και συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Οι αθλητές-ψαράδες του Ναυταθλητικού Ομίλου είναι όχι μόνο φίλοι, αλλά μια μεγάλη οικογένεια με κοινή αγάπη που χαίρεται τον τόπο της και μοιράζεται μαζί μας μυστικά.

Η παρασκευή μιας σαμιώτικης μπύρας κρύβει από πίσω της τη δουλειά μιας παρέας ανθρώπων, ανάμεσά τους ενός αθλητή ΑΜΕΑ ποδηλασίας, ο οποίος ανήκει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Σταμάτης Βελακούλης μας μιλά για τη δύναμη που βρήκε μέσα του και τις υπερβάσεις που έκανε αλλά και για την επιχειρηματική δραστηριότητά του.

Το Καρλόβασι το ακολουθεί μια μακρά ιστορία λειτουργίας των βυρσοδεψείων, που στο πέρασμα δύο αιώνων «έζησαν» την περιοχή και δημιούργησαν πλούτο. Σήμερα, αυτά τα ιδιαίτερα κτήρια που στέγασαν δουλειά και όνειρα βρίσκονται σε διαδικασία μελέτης για την επανάχρησή τους.

Ούτε ένας από τους ναούς του Καρλοβασίου δεν λειτουργεί από τον σεισμό του 2020 και μετά. Συνολικά 98 ναοί είναι σεισμόπληκτοι με κορυφαία την ασκεπή Μητρόπολη της πόλης, Κοίμηση της Θεοτόκου. Οι πιστοί εκκλησιάζονται σε αίθουσες που έχουν μετατραπεί σε εκκλησίες. Γραφειοκρατικά εμπόδια στέκουν ανάμεσα στη μελέτη και την αποκατάσταση, όπως μας λέει ο Μητροπολίτης κ. Ευσέβιος, προσβλέποντας σε σύντομη λύση.

