Άννα Κυριακού: Η «Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες» νεότατη μαζί με Δημήτρη Παπαμιχαήλ και Δέσπω Διαμαντίδου

«Μια σπάνια φωτογραφία με την Άννα Κυριακού σε νεαρή ηλικία μαζί με τον γιο της Χρήστο να συναντά στην πλαζ τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την Δέσπω Διαμαντίδου»

Η Άννα Κυριακού, η οποία έγινε ευρέως γνωστή ως η γλυκύτατη «Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες», σήμερα 96 ετών, εμφανίζεται νεότατη σε φωτογραφία στην παραλία που δημοσίευσε το elenasdiary_blog

«On the beach: Μια σπάνια φωτογραφία με την Άννα Κυριακού σε νεαρή ηλικία μαζί με τον γιο της Χρήστο να συναντά στην πλαζ τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την Δέσπω Διαμαντίδου στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 όταν οι δυο τους είχαν δεσμό» τονίζεται. 

Χάριτες

