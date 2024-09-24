Λογαριασμός
Power of Love: Μία συγκινητική αποχώρηση - Δείτε trailer

Απόψε στις 00.45, στον ΣΚΑΪ με την Κατερίνα Καραβάτου

Καραβάτου

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το σπίτι του Power of Love καθώς βρισκόμαστε ήδη σε τροχιά τελικού. Ποιος θα στείλει απόψε τα αποχαιρετιστήρια γράμματά του;

Δείτε το trailer:

Τα αγόρια ανοίγουν συζήτηση με τον Γιώργο και τον Δημήτρη. Ο Γιώργος μιλά για το ενδιαφέρον του για τη Μαρίνα. Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης λέει πως δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι με την Κλαούντια και πως ακόμα κι αν γνωρίζονταν εκτός του παιχνιδιού πάλι δεν θα τη φλέρταρε. Η οθόνη στο σπίτι των κοριτσιών ανοίγει και όλα τα κορίτσια τον βλέπουν και ακούνε τα λόγια του. Πώς θα αντιδράσει η Κλαούντια σε όσα μαθαίνει;

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

