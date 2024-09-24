Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το σπίτι του Power of Love καθώς βρισκόμαστε ήδη σε τροχιά τελικού. Ποιος θα στείλει απόψε τα αποχαιρετιστήρια γράμματά του;

Δείτε το trailer:

Τα αγόρια ανοίγουν συζήτηση με τον Γιώργο και τον Δημήτρη. Ο Γιώργος μιλά για το ενδιαφέρον του για τη Μαρίνα. Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης λέει πως δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι με την Κλαούντια και πως ακόμα κι αν γνωρίζονταν εκτός του παιχνιδιού πάλι δεν θα τη φλέρταρε. Η οθόνη στο σπίτι των κοριτσιών ανοίγει και όλα τα κορίτσια τον βλέπουν και ακούνε τα λόγια του. Πώς θα αντιδράσει η Κλαούντια σε όσα μαθαίνει;

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

